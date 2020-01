OM : Guy Roux dézingue Benedetto ! « Il fait des matches entiers dans lesquels on ne voit rien ! »

Dario Benedetto traverse une période un peu difficile depuis quelques mois à l’Olympique de Marseille. Pour Guy Roux, difficile de le défendre…

En conférence de presse ce jeudi, André Villas-Boas était revenu sur la mauvaise passe de son attaquant et avait préféré souligner ce qu’il apportait tout de même lorsqu’il ne marquait pas.

« C’est un joueur différent, pas un vrai buteur. Il aide l’équipe à aller de l’avant, il a de l’importance dans le jeu. Avec le retour de Florian Thauvin, il peut avoir une autre dimension parce qu’on a un joueur qui peut le trouver. Je suis très satisfait de lui. C’est vrai qu’un numéro 9 vit toujours des buts, mais je suis tranquille. On parle, il est tranquille aussi. »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse

Une version irrecevable selon Guy Roux…

Il fait des matches entiers dans lesquels on ne voit rien !

« J’ai du mal à comprendre. Il fait des matches entiers dans lesquels on ne voit rien. Une petite remise par-ci, par là… Alors il fait surement des mouvements, je sais pas… Mais enfin, c’est pas possible ! Un avant-centre, un attaquant, n’importe quoi, un joueur de foot, un offensif, c’est mieux que ça ! Je n’ai pas non plus remarqué qu’il était exceptionnel de la tête ou dans le jeu défensif comme Cavani, par exemple. Non, c’est pas possible… »

Guy Roux – Source : L’Équipe du soir