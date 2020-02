OM : Habib Beye encense André Villas-Boas !

Sur le plateau du Canal Football Club ce dimanche, Habib Beye est revenu sur la bonne saison de l’OM. Selon lui, c’est avant tout grâce au coach.

Ce samedi l’Olympique de Marseille s’est imposé 1-0 face à Toulouse, la lanterne rouge. Un score plutôt faible compte tenu du classement de l’équipe adverse et de la qualité offensive dans l’effectif marseillais.

Le coach apporte une sérénité avec son discours — BEYE

De quoi mener le Canal Football Club à lancer le débat : est-ce une victoire inquiétante pour l’OM? Habib Beye qui était sur le plateau de la chaîne cryptée a tenu à calmer les inquiétudes et encenser André Villas-Boas.

« Ce n’est pas nouveau qu’ils gagnent comme ça. Depuis quelques semaines on dit que Marseille n’a pas de marge. On le voit sur leurs matchs. Comme le disait Pierre, ils ont une colonne vertébrale exceptionnelle. Mandanda, Kamara, Gonzalez derrière, Payet… Avec deux joueurs au milieu qui travaillent beaucoup pour que Payet ne fasse pas ces efforts défensifs. C’est sur ça que Villas-Boas s’est basé. Le coach apporte une sérénité avec son discours. Il y a une dynamique très positive autour du club. Ils ne sont pas exceptionnels mais ils gagnent et c’est l’essentiel »

Habib Beye – Source : Canal +