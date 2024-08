OM : Harit bien décidé à devenir un casse tête pour De Zerbi !

Malgré une grosse première période et l’ouverture du score, l’OM n’a pas réussi à s’imposer face à Reims dimanche en clôture de la 2e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation d’Amine Harit lors de ce match.

Après un premier quart d’heure neutre, l’OM a mis en place un gros pressing et a étouffé Reims. Les Marseillais ont ouvert le score par Harit et se sont procurés pléthore d’occasions, dont 4 ratées par Wahi. Le score de 1-0 était donc frustrant à la mi-temps. Les hommes d’Elsner ont changé leur pressing dès l’entame de la seconde période, l’OM a été mis en difficulté et a encaissé deux buts coup sur coup en 5 minutes. Un corner mal renvoyé suite à la première frappe cadrée des rémois, et un rush côté gauche ont permis aux visiteurs de retourner le match. Les Marseillais se sont remis la tête à l’endroit petit à petit, Rowe a apporté du dynamisme devant, finalement Greenwood a égalisé de la tête. Le résultat est frustrant, mais la méthode De Zerbi va demander du temps surtout avec autant de recrues…

La note d’Amine Harit : 7/10

Son appréciation

Auteur d’un premier match convaincant à Brest, Harit a une nouvelle fois été déterminant. Auteur de l’ouverture du score, sur un bon centre de Merlin, l’international marocain a décidé d’être décisif cette saison. Il a été dans l’intensité du pressing en première période, il joue plus simple et surtout il a enfin des statistiques. Même s’il a moins été en vue en seconde période, c’est encore lui qui lance parfaitement Rowe en profondeur, avant la frappe sur le poteau. Si la concurrence de Carboni, qui l’a remplacé en fin de rencontre, et surement celle de Koné va commencer, Harit semble bien décider à ne pas laisser sa place facilement…

Les notes des médias