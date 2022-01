OM – Harit : Bordeaux et le Covid ? « Ce n’est pas notre problème… On y va pour gagner! »

Avant (ou pas) d’affronter Bordeaux ce vendredi en ouverture de la 20e journée de Ligue, Amine Harit était en conférence de presse ce jeudi, il a évoqué ce match qui pourrait se jouer face à une équipe bis…

« Pour nous, on joue le match. on se prépare de la meilleure des façons. je comprends que si Bordeaux a de nombreux cas, à leur place, on aurait aussi peut-être demandé le report du match. Mais c’est la Ligue qui décide. Ce n’est pas notre problème, ça reste un match de football. On ne prend pas de décision par rapport à ça. On y va pour gagner. Si Bordeaux trouve ça dommage, ce sera dommage pour eux mais nous, on y va pour gagner. C’est spécial parce que 44 ans, c’est très long. Dans chaque club, il y a une malédiction quelque part contre un adversaire, un club. Chaque malédiction est faite pour être cassée un jour ou l’autre. Si on le fait demain, ce ce serait bien. C’est une part d’histoire qui donne un petit plus à ce matchs. C’est important. L’équivalent d’un trophée, c’est trop gros à dire. Ce serait une belle anecdote. » Amine Harit – source : Conférence de presse (06/01/2022)

Harit : « 43 ans c’est très long, c’est une malédiction ce serait bien de la casser » pic.twitter.com/OFvUPI8xdl — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 6, 2022