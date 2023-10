OM – Harit : « C’est grave ! »

En conférence de presse ce samedi, le milieu de terrain Amine Harit s’est exprimé sur les nouvelles erreurs d’arbitrage qui ont pénalisé l’OM face à Brighton en Europa League.

A lire aussi : La traductrice de l’OM dénonce les propos sexistes de supporters à son encontre sur les réseaux sociaux

L’Olympique de Marseille a concédé un match nul (2-2) face à Brighton ce jeudi. Cette rencontre a été marquée par des erreurs d’arbitrages qui ont clairement changé le cours du jeu. Le milieu de terrain Amine Harit est revenu sur ces faits de matchs importants.

Les joueurs doivent-ils être moins gentils et mettre la pression sur l’arbitre pendant les matchs ? Le joueur de l’OM répond :

A lire aussi : OM: Quel onze face au Havre ?

« Sur les fautes, c’est difficile, car si on va mettre la pression à l’arbitre, on ne sait pas comment il va réagir. On peut prendre un carton jaune. Bien sûr que ça doit arriver de mettre la pression, mais avec la VAR, ça doit être simple pour l’arbitre. Une fois que la vidéo est vue, même s’il s’est trompé, c’est grave de ne pas revenir dessus, » a ainsi déclaré le milieu de terrain de l’OM Amine Harit

OM: Insultes, sexisme… la traductrice s’indigne sur les réseaux sociaux – https://t.co/YahSX4NkPI pic.twitter.com/dNASF87jaE — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 7, 2023

A lire aussi : OM : C’est confirmé pour Mbemba !