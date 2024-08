OM : « Harit c’est un joueur plus offensif que Koné ! »

Jean-Charles De Bono (consultant FCMarseille), Raouf Ben Belgacem (conseiller technique au district de Provence) et les journalistes du FCM ont discuté dans Débat Foot Marseille du match nul entre l’Olympique de Marseille et le Stade de Reims (2-2), qui a eu lieu dimanche dernier. Ils ont notamment évoqué le cas Amine Harit, faut-il le garder ?

Le début de saison de l’OM est marqué par les très bonnes performances d’Amine Harit. Lui qui a vécu une saison très compliquée l’année dernière s’est démené pour garder sa place dans l’effectif de De Zerbi. Il est même buteur dimanche soir face à Reims.

Jean-Charles De Bono a donné son avis sur le cas Amine Harit. « Harit c’est un joueur beaucoup plus offensif que Ismaël Koné, plus proche du but adverse. Koné a besoin de partir de loin. Pour Carboni on attend de voir parce que ça fait un jeune de 19 ans en plus. Et a part ces deux joueurs là, qui il y aurait comme joueur pour jouer dans le rôle d’Harit ? En cas de méforme, blessure, suspension ? Il ne faut pas aussi se démunir, la saison passée j’ai tapé sur Harit, mais s’il y a ces prestations là je le garde. Parce que si tu ne le conserves pas et t’en prends un autre, il faut avoir bien ciblé le joueur, et un joueur dans un poste offensif ça vaut très cher. »

La belle stat d’Harit

Depuis quelques semaines, Amine Harit est cité comme un joueur susceptible de quitter l’Olympique de Marseille. Le milieu offensif serait une piste du Genoa mais il n’aurait pas l’intention de quitter le club. Il le montre d’ailleurs sur le terrain avec de belles performances, notamment ce dimanche où il a été une nouvelle fois décisif.

Stat pertinente : Amine Harit a été impliqué sur 3 buts comme le rappelle Opta, soit autant qu’en 38 rencontres avec l’Olympique de Marseille sur les deux dernières saisons. Une preuve que le joueur est compatible avec le jeu prôné par Roberto De Zerbi et qu’il mérite certainement sa place dans l’effectif.

3 – Amine Harit a déjà été impliqué dans 3 buts sur ces 2 premières journées de Ligue 1 2024/25 (1 but, 2 assists), soit autant qu’en 38 apparitions avec Marseille lors des 2 précédents exercices combinés. Départ ? #OMSDR pic.twitter.com/6ZBodwez0i — OptaJean (@OptaJean) August 25, 2024

