OM : Harit en mode croqueur…

3/10

Après un une-deux avec Lirola, il rentre dans la surface de Galatasaray, mais fait le dribble de trop au lieu de frapper directement et voit le défenseur revenir sur lui et le contrer (27e). Positionné en meneur de jeu derrière Payet, il a eu beaucoup trop de déchet durant sa première mi-temps (9 ballons perdus) et trop d’imprécisions dans ses passes (70 % de passes réussies). Il a été repositionné sur le côté gauche après la pause, sans plus de succès. Remplacé par De La Fuente (79e).