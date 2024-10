OM : Harit, encore de la frustration…

Amine Harit, récemment critiqué à l’OM, a inscrit un but lors du match contre Montpellier, mais sa performance soulève encore des questions.

L’Olympique de Marseille a triomphé de Montpellier avec une victoire éclatante de 5-0, offrant aux Olympiens un souffle nouveau à l’approche d’un affrontement crucial contre le PSG. Cette victoire a permis à Harit de marquer, mais son match a été entaché par plusieurs occasions ratées et des pertes de balle regrettables.

Au cours des dernières semaines, le milieu offensif marocain a traversé une période difficile, alimentant des rumeurs sur un potentiel départ. Certains médias parlaient même d’un remplacement par Mason Greenwood au poste de meneur de jeu. La pression s’est accrue avec les attentes de son entraîneur, Roberto De Zerbi, qui lui avait fixé un objectif ambitieux de 10 à 11 buts cette saison.

Harit, du mieux mais encore de la frustration

Bien qu’Harit ait trouvé le chemin des filets face à Montpellier, sa performance globale n’a pas été à la hauteur des espérances. En zone mixte, il a reconnu les difficultés récentes de l’équipe : « Sur les deux derniers matchs, on n’a pas été à la hauteur. Mais les très bonnes équipes savent réagir. On a réussi à remettre de l’intensité défensivement et offensivement…» Son but est un point positif, mais il devra travailler sur sa constance et sa prise de décision pour s’imposer comme un élément clé du onze marseillais.

Salut la #TeamOM!

Amine Harit après le succès 5-0 de l’#OM hier à Montpellier, dont un but de sa part: « les très bonnes équipes savent réagir ».@bleuprovence

@StatsOmp @Mode55489648 pic.twitter.com/dtHkiWSycZ — Bruno Blanzat (@brunoblanzat) October 21, 2024



La victoire contre Montpellier est encourageante pour les supporters de l’OM, qui voient en Amine Harit un potentiel contributeur à la réussite de l’équipe encore plus depuis la blessure de Carboni. Avec un collectif renforcé, Marseille aborde le choc contre le PSG avec prudence. Harit, tout en ayant montré des signes de renouveau, devra faire preuve de détermination pour prouver sa valeur lors de ce duel tant attendu.