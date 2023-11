OM : Harit, encore insuffisant…

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Dimanche soir, l’OM a encore proposé un piètre spectacle à Lens et a perdu le match à la 90′ dans un match globalement médiocre. Voici la note et l’appréciation d’Amine Harit lors de cette défaite.

Pour ce nouveau match de Gennaro Gattuso comme coach de l’OM, les joueurs sont toujours incapables de proposer une consistance technique. Les deux équipes ont eu du mal à se procurer des occasions dans un match intense mais faible techniquement. L’animation collective est encore morne, même si l’OM tente de partir du gardien, les relances risquées ont du mal a trouver un milieu de terrain. La plus grosse occasion pour l’OM a été pour Amine Harit, encore en dedans ce soir dimanche, qui ne cadre pas sa frappe suite à un centre de Lodi. Aubameyang a eu deux situation après son entrée, mais sans véritablement inquiéter Samba. Pau Lopez lui a été sauvé par Veretout sur sa ligne dans les dernières minutes avant d’encaisser le but de Gradit. Un match médiocre et une défaite de plus pour l’OM qui coule au classement.

A lire : OM : Riolo flingue le mercato de Longoria (notamment trois recrues…)

A lire : OM : Gattuso pointe du doigt des joueurs !

La note d’Amine Harit : 4/10

Son appréciation

Harit, encore insuffisant…

Une nouvelle fois aligné dans l’axe derrière l’attaquant, l’international marocain s’est offert les deux plus grosses occasions olympienne. Il se fait contrer par Sarr sur la première frappe, puis il ne cadre pas alors qu’il est seul suite à un centre de Lodi. Mis à part ces deux actions, il a trop souvent perdu le ballon, raté son geste technique ou trop tardé à lâcher le ballon. Harit doit faire plus…

Les notes des médias

Note de L’Equipe 4/10 Il a certainement eu les deux plus grosses occasions de son équipe mais Sarr a contré sa frappe (25e) avant qu’il ne manque le cadre sur un superbe centre de Lodi (66e). À l’exception de ces deux actions, il a eu du mal à trouver les solutions et s’est parfois enfermé dans ses feintes et ses crochets. Note de Maxifoot 5.5/10 Très mobile entre les lignes, le meneur de jeu marseillais a tenté de débloquer la situation. Il a eu deux occasions d’y parvenir : son coéquipier Sarr détourne d’abord sa frappe devant le but lensois, puis il ne trouve pas le cadre sur un tir depuis la surface adverse. Note de FootMercato 5.5/10 Aligné dans un rôle de numéro 10, le Marocain s’est montré plutôt discret dans les premiers instants avant de distiller quelques ballons intéressants. Idéalement placé, il voyait sa reprise détournée par son coéquipier Sarr (25e). Ses qualités techniques (8 duels remportés sur 10) et de percussion restent précieuses. Alors que son équipe était asphyxié, c’est l’un des seuls à avoir trouvé la clé pour apporter du danger, à l’instar de cette frappe non cadrée après l’heure de jeu (67e). Une belle activité. Une grande mobilité entre les lignes. En vain.

Retrouvez sur ce site web un dossier sur Alexis Sanchez qui pourrait bien quitter l’Inter dès le prochain mercato hivernal.