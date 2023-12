OM : Harit est soulagé !

Après la victoire 4-3 de l’OM face à l’Ajax, Maine Harit est passé en zone mixte. Le milieu offensif a affiché son soulagement et souligné l’importance du public mais aussi le besoin de gagner également en Ligue 1.

« C’est clair, c’est un gros « ouf » de soulagement. C’était la meilleure chose à faire que de gagner à la maison devant notre public, qui a été encore magnifique ce (jeudi) soir. Il n’y avait pas d’autre choix à part la victoire. C’est un match qui va faire du bien aux têtes, surtout grâce à ce final. Pour moi, c’est encore mieux de gagner comme ça que 3-0. On est bien capables de gagner des matches parce qu’on avait l’impression que, malgré tous les efforts fournis, ça ne tournait jamais en notre faveur. Ce soir, c’est le cas. Je pense qu’il faut s’appuyer sur ce genre de performances car en Ligue Europa, on fait un super parcours dans un groupe où on n’était pas annoncés comme les favoris. En Championnat, il n’y a pas de raison de ne pas gagner des matches si on arrive à être bon dans les deux surfaces. Ce soir on a montré qu’on pouvait mettre des buts. Mais il va falloir que tous ensemble, on soit un peu plus solides défensivement et éviter d’encaisser des buts un peu bêtes. »

La réaction du joueur de l’OM Jordan Veretout après la victoire du club marseillais face à L’Ajax (4-3 lors de la 5e journée de la phase de groupe de la Ligue Europa.

«On a fait un bon match, on avait à cœur de renouer avec la victoire, c’était une période un peu compliquée en ce moment. Mais on est restés solidaires, ensemble on peut faire de belles choses, même si tout n’a pas été parfait ce soir. On a pris trois buts mais on en a mis 4. Donc le principal était la victoire. Aujourd’hui, on est contents, on est qualifiés, maintenant dans 15 jours on ira jouer une petite finale à Brighton pour jouer la première place. Ce sont des matches références, des gros matches, face à une belle équipe de l’Ajax. On voulait renouer avec la victoire, c’est fait, mais on corrigera les petites erreurs. Le plus important était de gagner et on l’a bien montré ce soir, » a-t-il déclaré au micro de M6