OM : Harit fait le point

Au lendemain du match nul face à Galatasaray et avant le déplacement à Lille, Amine Harit était en conférence de presse ce vendredi. Le milieu offensif se régale avec le coach Sampaoli. Il estime qu’il doit plus se projeter et finir les actions…

Je ne suis pas encore à 100% physiquement — Harit

J’ai été performant sur les deux premiers matchs. Je ne suis pas encore à 100% physiquement, je n’ai pas eu de préparation. Il faut que je retrouve une forme physique dans quelques matchs, même si je suis bien. Notre style de jeu offensif c’est un kiff quand on est un milieu de terrain offensif. Il faut que je frappe plus maintenant, pour être plus décisif. » Amine Harit – source : Conférence de presse (01/10/2021)

