OM : Harit impressionne déjà à l’entraînement !

Après être officiellement devenu un joueur de l’Olympique de Marseille hier après-midi, Amine Harit a déjà pris part à l’entraînement et a eu l’occasion d’impressionner ses nouveaux coéquipiers.

À peine arrivé à l’Olympique de Marseille, Amine Harit prend déjà ses marques. En effet, le milieu offensif marocain prêté par Schalke 04 a participé à ses premiers entraînements sous les couleurs olympiennes. Il en a profité pour impressionner Jorge Sampaoli et ses nouveaux coéquipiers.

Très heureux de sa venue à l’Olympique de Marseille, Amine Harit en a profité pour mettre en valeur l’histoire et la grandeur du club puis la ferveur des supporters. Onzième et ultime recrue du mercato estival, il a indiqué qu’il était impossible pour un joueur de football de refuser une offre de l’OM. Des propos qui ne peuvent que ravir les supporters phocéens.

C’est un honneur de revêtir ce maillot – Amine Harit

« Énormément de fierté d’être ici. Je pense que n’importe quel joueur de football rêverait un jour de porter les couleurs de l’Olympique de Marseille. On sait la ferveur qu’il y a ici. C’est un honneur pour moi de pouvoir revêtir ce maillot. Je pense en soi que la motivation on ne va pas la chercher bien loin quand l’Olympique de Marseille est intéressée par vous. Je pense qu’on y réfléchit pas à deux fois. C’est un grand club français, un très grand club français, avec une superbe équipe, un palmarès et surtout un projet qui fait rêver beaucoup de joueurs. On s’est écrit il y a un jour ou deux (avec Rongier). Il m’a demandé si vraiment j’allais venir ici. Je ne lui ai pas vraiment dit oui, mais j’ai essayé de faire passer le mot sans trop lui en dire non plus. Mais on s’est écrit un peu et il m’a demandé comment je l’avais ressenti. Je lui ai dit qu’il l’avait ressenti avant moi, donc je n’avais pas besoin de lui décrire. Je suis un joueur de percussion, un joueur qui aime bien le 1 contre 1, qui aime bien prendre des risques dans les 30 derniers mètres, quelques fois même dans ma partie de terrain. Un joueur qui cherche toujours à créer des espaces, à faire jouer les autres et à être décisif. C’est une équipe qui tourne très bien. Moi, je viens ici travailler et montrer ce que je sais faire. Le reste, c’est le coach qui prendra les décisions. Je suis très heureux d’être ici et je n’en doute pas une seconde que ça va bien se passer. La concurrence, elle est dans tous les clubs. À moi de faire ce qu’il faut et prendre les minutes qu’on va me donner. (…) C’est une grosse équipe avec énormément de joueurs de talent, des jeunes joueurs, surtout des joueurs insouciants. Pouvoir jouer aux côtés de grands joueur comme ça, c’est un réel plaisir. J’ai hâte d’être sur le terrain déjà. Les supporters marseillais, c’est quelque chose de spécial. On sait comment ils sont, la ferveur qu’ils peuvent transmettre. Très hâte de les retrouver à l’Orange Vélodrome et ils ne seront pas déçus. » Amine Harit – Source : OM.fr (02/09/2021)