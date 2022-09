OM – Harit : « Je me sens prêt à remplacer Payet »

À la veille du déplacement à Angers, Amine Harit était présent ce jeudi après-midi en conférence de presse. Il est revenu sur la relation privilégiée qu’il entretient avec son capitaine Dimitri Payet.

Auteur d’une passe décisive lors de la victoire contre le Chili et titulaire ce mardi contre le Paraguay, Amine Harit a pleinement profité de la trêve internationale avec la sélection marocaine. Amine Harit est revenu ce mardi en conférence de presse sur sa relation avec Dimitri Payet. L’international Marocain loue les qualités de leader du réunionnais et explique apprendre tous les jours à ses côtés. Il est aussi revenu sur les méthodes d’entrainement d’Igor Tudor et de ce qui le différencie de son prédécesseur Jorge Sampaoli.

« Ses mots m’avaient toucher au vu de ce qu’il représente, seul lui sait pour combien de temps il est encore là. Je me sens prêt à le remplacer, je suis là pour apprendre de lui. (…) Son jeu est porté directement vers l’avant sans possession stériles. Je peut jouer en possession mais aussi en style direct. Mon style correspond très bien à celui du coach. Tudor a un jeu plus direct. A part les transitions et le jeu direct, il n’y a pas tant de choses qui changent » Amine Harit – Source : Conférence de presse (29/09/2022)

