OM – Harit : « Je n’ai pas vraiment d’explications… »

Avant (ou pas) d’affronter Bordeaux ce vendredi en ouverture de la 20e journée de Ligue, Amine Harit était en conférence de presse ce jeudi, il a évoqué son faible temps de jeu…

« Je me sens un peu mieux. Avec plus de temps de jeu et rythme, c’est plus facile. Je prends les minutes qu’on me donne et j’essaie de faire du mieux possible. J’ai eu une petite période un peu plus compliquée. Je n’ai pas vraiment d’explications, ce sont les choix du coach que je respecte. Je veux être plus souvent sur le terrain. Ce n’est pas moi qui fais les derniers choix. » Amine Harit – source : Conférence de presse (06/01/2022)

#Harit : « Ca faisait longtemps que je n’avais pas été sur le banc mais je prends le temps de jeu que l’on me donne » #FCGBOM #OM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 6, 2022