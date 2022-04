OM – Harit : « Je pensais que Payet était un crevard avant d’arriver ! »

Ce lundi sera diffusée l’émission Le Vestiaire avec quelques joueurs de l’OM dont Harit et Payet ! En teasing, RMC a publié un extrait entre les deux meneurs de jeu marseillais !

Censé épauler Dimitri Payet au poste de numéro 10 et être en quelque sorte sa doublure, Amine Harit a plutôt été mis sur le terrain avec le Réunionnais. La cohésion entre les deux joueurs a montré ses preuves sur quelques matchs, notamment face à l’ASSE le week-end dernier.

J’ai été surpris ! T’es pas un mec comme ça — Harit

Face à Montpellier ce dimanche, les deux hommes risquent d’ailleurs d’être alignés ensemble en l’absence de Milik. Si la relation technique fonctionne bien entre Harit et Payet, le Marocain ne pensait pas que du bien de son coéquipier avant d’arriver.

En effet, dans un extrait de l’émission Le Vestiaire qui sera diffusée lundi à 21h, le milieu offensif a décrit ce qu’il pensait de l’international français avant de débarquer à l’Olympique de Marseille… Payet n’a pas hésité à lui répondre avec une punchline qu’Harit compte conserver et ressortir !

« Je ne te mens pas, je pensais que tu étais un crevard avant de venir ! Parce que tu connais… En général les grands noms comme ça, quand les mecs sont les joueurs phares d’une équipe, ils ont ce besoin de marquer tout le temps. Ils veulent toujours être devant tout le monde, être la personne qui occupe le plus d’espace et tout ça. Mais franchement, j’ai été surpris ! T’es pas un mec comme ça. » Amine Harit – Source : RMC, émission Le Vestiaire

Un joueur phare est fait pour éclairer, pas pour éblouir… — Payet

« Ce n’est pas ma conception du grand joueur pour moi. Je ne sais plus qui m’a dit ça mais on m’a dit : un joueur phare est fait pour éclairer, pas pour éblouir… » Dimitri Payet – Source : RMC, émission Le Vestiaire

Les discussions arriveront forcément en fin de saison, donc on verra à ce moment-là — Harit

«Mon avenir ? Franchement, je ne suis pas dans ça. C’est mon agent qui gère. Moi, je suis sur le terrain. C’est difficile déjà quand on ne joue pas. La, j’ai du temps de jeu alors c’est mieux pour moi de me concentrer sur le jeu. Les discussions arriveront forcément en fin de saison, donc on verra à ce moment-là». Amine Harit – source : Prime Video (mars 2022)