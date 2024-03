OM : Harit liste les demandes de Gasset !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Avant le déplacement à Clermont, Amine Harit était présent en conférence de presse ce vendredi après midi au centre RLD. Le milieu offensif a été interrogé sur les exigences du nouveau coach Jean Louis Gasset.

Le milieu de terrain Amine Harit a évoqué ce que Jean Louis Gasset leur a demandé à son arrivée. « Les deux dernières victoires ont fait énormément de bien. Le coach a eu des mots simples. Il nous a demandé d’augmenter le curseur. Les deux derniers matchs nous redonne de l’espoir. C’était plus dans les têtes le problème, il fallait changer quelque chose. La sérénité du coach nous a fait énormément de bien. Il nous a demandé plus de courses, de dynamisme et d’envie. Pour un attaquant, de faire plus d’appels en profondeur, pour un milieu de récupérer dans les duels et pour un défenseur d’être plus solide sur l’homme. Cette semaine pour travailler nous a fait… »

Gasset nous a demandé plus de courses, de dynamisme et d’envie

#Harit sur #Gasset: « Il nous a demandé plus de courses, de dynamisme et d’envie. Pour un attaquant, de faire plus d’appels en profondeur, pour un milieu de récupérer dans les duels et pour un défenseur d’être plus solide sur l’homme. Cette semaine pour travailler nous a fait… pic.twitter.com/7ACCkeDoVn — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 1, 2024