OM : Harit, Mandanda, absence de Payet… Les probables titulaires face au FC Bâle !

L’Olympique de Marseille se déplace à Bâle ce jeudi à 18h45 pour les huitièmes de Conference League retour. Quel onze va décider d’aligner le coach Jorge Sampaoli ?

À l’occasion du déplacement à Bâle, Jorge Sampaoli devra faire sans Dimitri Payet, qui est suspendu pour ce quart de finale retour de la compétition européenne. Qui pourrait débuter la rencontre? Pape Gueye est de retour et pourrait débuter le match.

Mandanda a été l’un des hommes forts de cette compétition lors de la double confrontation contre Qarabag et le match aller face à Bâle… Il pourrait de nouveau être dans les buts. Balerdi a joué face à Brest mais Caleta-Car devrait reprendre sa place. A droite, Rongier devrait occuper son rôle hybride avec Kamara et Guendouzi. A droite, Ünder, à gauche Gerson avec Harit en numéro 10 et Milik en pointe.

Un 3-3-3-1 avec Milik titulaire en pointe ?

Mandanda

Rongier Saliba Balerdi Kolasinac Guendouzi Kamara Gueye Gerson



Harit

Milik

Déclarations d’avant-match

« Ce n’est pas égalitaire. Eux ont joué chez nous avec leurs supporters et nous on ne peut pas avoir les nôtres ici en Suisse. Je trouve ça terriblement injuste, c’est même arbitraire et discriminatoire. Tout le groupe de joueurs et tout le staff, alors qu’on dispute cette coupe d’Europe avec ambition, on regrette de ne pas pouvoir compter sur eux » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (16/03/22)

« Pour moi, c’est vraiment honteux. Nos supporters sont très importants pour nous et pour le club. C’est honteux, mais c’est comme ça. Demain, on voudra gagner le match pour eux »Sead Kolasinac– Source : Conférence de presse (16/03/22)

Le groupe de l’OM face à Bâle

Gardiens : Mandanda, Ngapandouetnbu, P.Lopez

Défenseurs : Balerdi,, Saliba, Lirola, Kolasinac, L.Peres, Caleta-Car

Milieux : B.Kamara, Rongier, Gerson, Guendouzi, P.Gueye,

Attaquants : Bakambu, Milik, Bamba Dieng, De la Fuente, Ünder, Harit, BenYahia

Absents : Payet (Suspendu), Alvaro (choix)