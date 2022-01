OM : Harit n’a pas encore l’étoffe du successeur de Payet…

L’Olympique de Marseille s’est imposé historiquement 0-1 à Bordeaux face aux Girondins pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation d’Amine Harit, titulaire lors de cette rencontre.

L’Olympique de Marseille n’a pas raté son premier match de 2022 en Ligue 1. Pour cette 20e journée, les joueurs de Sampaoli affrontaient leur pire cauchemar depuis 44 ans : les Girondins de Bordeaux… Décimés par le COVID-19, les deux équipes avaient au moins 8 joueurs indisponibles de chaque côté.

Comme à leur habitude, les Marseillais n’ont pas tremblé dans le jeu. En possédant le ballon et en enchaînant les actions, ils ont fait peur aux Girondins qui ont été inoffensifs durant toute la rencontre… Ce match aurait même mérité de se terminer sur un score bien plus important que le seul but de Cengiz Ünder. L’ailier droit a marqué l’histoire de l’OM avec sa réalisation mais ses coéquipiers n’ont pas vraiment réussi à être aussi dangereux, à l’image d’Amine Harit.

La note d’Amine Harit : 4/10

Son appréciation FCM

Ça va être difficile de remplacer William Saliba…

Harit n’a pas encore l’étoffe du successeur de Payet…

En conférence de presse, Amine Harit affirmait qu’il souhaitait évoluer dans l’axe, derrière l’attaquant et qu’il avait hâte de jouer avec Dimitri Payet. Titulaire dans ces conditions, le Marocain n’a pas franchement apporté ce que l’on attendait de lui. Il a souvent joué vers l’arrière, ralenti le jeu et a manqué de folie. Certainement des consignes de Jorge Sampaoli mais il n’a pas assez pesé dans la rencontre. Recruté pour être la doublure de Payet au poste de numéro 10, on se rend compte qu’il n’a pas encore l’étoffe de cette position

Les notes des médias