OM : Harit n’a plus les mots…

L’Olympique de Marseille concède un match nul (2-2) face au Shakhtar Donetsk ce jeudi lors des 16es de finale de Ligue Europa. Voici la réaction à chaud d’Amine Harit juste après la rencontre.

Dans des propos relayés par la Provence, Amine Harit a affiché son incompréhension face aux errements de son équipe. « Je n’ai pas les mots, c’est inexplicable et frustrant. On réussit deux fois à mener et on encaisse un but dans les minutes qui suivent. On n’apprend pas de nos erreurs. Je ne sais pas quoi dire. C’est un problème global, de confiance, d’état d’esprit, de concentration, un mélange de tout. Sur un match aussi important que celui de ce soir… On fait de bonnes choses par séquences, on a mis deux beaux buts contre un club qui a mis en difficulté de belles équipes en Champions League… Mais on gâche toujours tout par des erreurs d’inattention à des moments clés du match. On fait un nul à l’extérieur à l’aller, normalement c’est positif mais vu la physionomie du match et la débauche d’énergie de tout le monde c’est frustrant. On est dans une mauvaise spirale, il va falloir notre possible pour en sortir, on aura un match important la semaine prochaine. »

« Normalement quand on fait nul à l’extérieur au match aller, on est content. » Amine Harit revient sur les deux égalisations consécutives du Shakhtar, malgré l’avance de l’OM. pic.twitter.com/kwza7bqvPn — Anna Carreau (@annacarreau) February 15, 2024

» C’était une belle opportunité de l’emporter et ce soir on va rentrer encore énervé car on n’a toujours pas gagné. Ce soir c’est très frustrant et c’est difficile de sourire après ce match nul. » (…) « c’est un peu comme une défaite ce soir. Il faut être objectif. Quand on propose ce genre de prestation et qu’on subit cette issue. C’est la photo de notre saison. J’ai pas la clé aujourd’hui pour répondre à cette question.»« a ainsi déclaré l’entraineur de l’OM Gennaro Gattuso au terme de la rencontre.