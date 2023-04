OM : Harit pourra-t-il rejouer cette saison ?

Blessé aux ligaments croisés depuis le 13 novembre 2022, contre Monaco à l’extérieur, Amine Harit poursuit sa rééducation. Si les supporters et le joueur veulent croire à un retour sur les terrains d’ici la fin de saison, Tudor a balayé cette hypothèse, vendredi en conférence de presse.

Amine Harit refoulera-t-il les pelouses de Ligue 1 avec l’OM, d’ici la fin de saison ? Le Marocain n’a plus joué depuis le 13 novembre 2022, lors de la victoire 3-2 contre Monaco, à l’extérieur. Il est sorti sur blessure à la 62e minute, remplacé par Dimitri Payet. Ce sont les ligaments croisés du milieu de terrain qui sont touchés et qui l’ont privé de la suite de la saison de l’OM et de la coupe du monde avec son pays. Pour faire face à sa longue blessure l‘OM a recruté un nouveau milieu offensif, Ruslan Malinovskyi en provenance de l’Atalanta Bergame. Malgré sa blessure Harit n’est pas oublié par les supporters marseillais. Le numéro 77 continue d’être actif sur ses réseaux sociaux et de donner des nouvelles de sa rééducation.

🔹Amine Harit 🇲🇦 est passé voir ses coéquipiers pendant l’entrainement et a participé à la causerie d’Igor Tudor avant de rentrer aux vestiaires. (@laprovence) #OMAJA #TeamOM pic.twitter.com/afdo5Tkkdb — Infos OM (@InfosOM_) April 28, 2023

🔹Amine Harit 🇲🇦 touche de plus en plus le ballon et se rapproche de la guérison totale ! ⚽️ (via Instagram) #TeamOM pic.twitter.com/NyLSGCl57v — MercatOM (@Mercat_OM) April 26, 2023

Harit ne devrait pas rejouer cette saison

En conférence de presse, ce vendredi, Igor Tudor a répondu à la question d’un retour sur les terrains d’Harit avant la fin de saison. « Je ne crois pas qu’il rejouera cette saison. Il nous a beaucoup manqué c‘est vraiment un joueur extraordinaire. L’effectif n’a pas d’équivalent aucun joueur n’a ses caractéristiques. Sa récupération progresse bien. Il pourra s’entraîner avec le groupe d’ici peu.«