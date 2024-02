OM : Harit sur la bonne voie ?

Dimanche, l’OM s’est imposé 4-1 face à Montpellier et s’offre enfin sa première victoire en Ligue 1 en 2024. Voici la note et l’appréciation d’Amine Harit lors de ce match.

Jean Louis Gasset a proposé un système hybride entre le 4-2-3-1 et le 3-5-2 avec Mbemba dans le couloir droit. L’OM a encaissé un but dès le début de la rencontre suite à une relance complétement ratée de Gigot. Les montpelliérains aurait même pu marquer un autre but mais Pau Lopez a été sauvé par son poteau. Une fois passé, ce mauvais moment, les olympiens ont dominé la partie. Remuant et disponible, Ndiaye s’est offert un superbe but qui a relancé son équipe. Au bameyang a donné l’avantage aux siens grâce à un centre parfait de Mbemba. L’attaquant olympien s’est offert un doublé à l’heure de jeu sur penalty, puis c’est Sarr qui a provoqué un but csc suite à un centre fort en fon de rencontre. L’OM s’offre une victoire 4-1 avec de l’envie dans un Vélodrome soulagé et heureux.

La note d’Amine Harit : 5/10

Son appréciation

Harit sur la bonne voie ?

Encore inconstant et pas assez décisif, l’international marocain a par contre été plus présent. Actif au pressing et plus efficace dans son utilisation du ballon, il a contribué à l’animation de son équipe. Un jeu plus simple et plus direct qu’il va devoir confirmer. Moins actif en seconde période. A lui de retrouver son niveau d’avant blessure…

Les notes des médias