OM : « Harit titulaire toute l’année je n’y crois pas! »

Invité de l’émission Débat Foot Marseille, Jeremy Attali a donné son avis sur Harit et Kondogbia. Des retours inattendus dans le groupe de l’OM.

Pourtant annoncés sur le départ pendant tout le mercato estival, Harit et Kondogbia ont su travailler d’arrache-pied et inverser la tendance concernant leurs situations. Même si Jérémy Attali d’Actu Marseille est très dubitatif à leurs sujets. « Pour moi Kondogbia physiquement plus là, soit il faut que Rongier revienne à un niveau, ou que Koné prenne sa place même si beaucoup l’imaginent 10. Pour moi Kongobia c’est un peu l’anomalie, il est là parce que c’est le début de saison et il faut bien aller. Que Veretout est parti tard aussi, il a convaincu De Zerbi par sa mentalité mais il ne m’a pas convaincu sur le terrain. Ce que j’ai vu beaucoup de joueur de Ligue 1 peuvent le faire. »

Il va redevenir le Harit qu’on connaît tous

Le journaliste d’Actu Marseille continue : « Pour Harit l’orgueil a parlé, c’est un joueur qui se donne beaucoup humainement il est génial à gérer. Après j’aime bien les joueurs offensifs avec des stats, troisième saison à l’OM il faut commencer à en avoir. Face à Toulouse il a déjà montré le Harit qu’on connait. Peut-être que face à Nice demain, il va redevenir le Harit qu’on connaît tous. Je demande qu’à me tromper et qu’il me fasse taire, mais Harit titulaire en force toute l’année je n’y crois pas. »

