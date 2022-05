OM : Bonnes nouvelles : Harit trottine, Gerson est en forme !

L’OM va jouer un match déterminant à Rennes ce samedi. En plus de Milik et Harit forfaits face à Lorient, quatre joueurs sont sortis sur blessure lors de cette rencontre. L’entrainement est ouvert à la presse ce jeudi, l’occasion de faire un petit point avant la conférence de presse.

Jorge Sampaoli doit faire sans Balerdi (opéré), Konrad (opéré), Alavaro (écarté) et Payet (mollet). De plus, Bakambu ne devrait pas rejouer cette saison, mais par contre le reste des blessés devraient être disponibles samedi. En effet, Gerson est en pleine forme, il a repris l’entrainement collectif tout comme Caleta Car et Dieng. Milik est également avec ses partenaire tout comme Harit qui a effectué plusieurs tours de terrain avec le kiné ce matin.

Harit court avec le kiné

Touché contre Feyenoord, forfait à Lorient, Amine Harit court avec un kiné du club #OM pic.twitter.com/yoVNhs4QX2 — Fabrice Lamperti (@gouffa83) May 12, 2022

Gerson flambe au tennis ballon

Ça a l’air d’aller mieux pour la cheville de Gerson aujourd’hui à l’entraînement Gerson : « ça c’est brasil hein » 🇧🇷✨ pic.twitter.com/zuAvoNbLtp — OM Comps (@CompsOM_) May 11, 2022