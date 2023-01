OM : Hemdani appelle Bruno Cheyrou à un peu d’humilité !

Bruno Cheyrouva longtemps entendre parler de sa sortie médiatique lors du mercato d’été 2022. Sur le plateau de DFM, nos invités les anciens olympiens Brahim Hemdani et Michel FLos ont rapelé qu’il fallait être humble, surtout avant le début de la saison…

L’été dernier, Bruno Cheyrou avait fait une allusion à la démission de Jorge Sampaoli de l’Olympique de Marseille, prétextant que Lyon faisait un meilleur recrutement et plus tôt dans le mercato. Avec 14 points de retard sur l’OM, les lyonnais sont dans une mauvaise posture, ce qui a donné l’occasion à notre plateau d’appeler à un peu d’humilité du côté de Bruno Cheryrou.

Cheyrou parlait d’un gros mercato de Lyon… On voit où en est l’équipe actuellement — MacHardy

Avec l’arrivée de Laurent Blanc, les choses pourraient changer à Lyon. C’est en tout cas ce qu’espère le board en faisant venir l’ancien joueur marseillais. Pour Jonatan MacHardy, cette décision est critiquable, surtout après le tacle de Cheyrou sur le mercato de l’OM.

« On a parlé des coachs anormaux avec Sampaoli, Igor Tudor… Là on va parler du coach le plus normal au monde ! Encore une fois, le duo Ponsot-Cheyrou a fait preuve d’une inventivité et d’une imagination déconcertante… Un coup de poker, c’est Laurent Blanc qui succède à Peter Bosz. Moi j’en veux un peu à cette direction lyonnaise c’est outre le fait de plus parler que de travailler, on l’a vu lors du mercato estival où Cheyrou parlait d’un gros mercato de Lyon et que certains coachs démissionnaient (Sampaoli, ndlr) en ayant peur d’affronter l’OL… On voit où en est l’équipe actuellement. Quand on me dit que le nouveau coach de Lyon pour donner une nouvelle dynamique, une nouvelle impulsion à cette équipe-là qui est un l’un des plus grands clubs du football français, c’est Laurent Blanc… Ça me laisse pantois. Laurent Blanc n’a pas entraîné depuis des années, on ne sait pas ce qu’il vaut sur un banc. On ne sait pas quelles sont ses idées et comment elles ont évolué. On a du mal à définir, à l’instant T, en 2022, sa personnalité footballistique. C’est un entraîneur qui a déjà été recalé par Lyon à l’époque où ils cherchaient un successeur à Sylvinho. Blanc avait été auditionné mais c’est finalement Garcia qui avait été choisi. Le board lyonnais avait du mal à comprendre les idées sportives de Laurent Blanc. Depuis, il n’a pas fait grand chose pour changer l’opinion » » Jonatan MacHardy — Source : RMC (18/10/22)