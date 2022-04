Dimanche soir, Steve Mandanda était de nouveau titulaire dans les buts marseillais face à Montpellier. Un choix qui a été apprécié par le consultant de Prime Vidéo, Thierry Henry.

Personne ne s’y attendait réellement. Alors qu’il ne dispute habituellement que les matches de Ligue Europa Conférence, Steve Mandanda a de nouveau été titularisé dans les buts marseillais par Jorge Sampaoli pour affronter Montpellier. Après la rencontre face au PAOK, le portier marseillais a donc connu une deuxième titularisation consécutive. Ce qui ne lui était plus arrivé depuis le début de la saison.

Cerise sur le gâteau, Steve Mandanda est même parvenu à garder sa cage inviolée à l’issue de la rencontre (2-0). Le premier clean-sheet olympien en championnat depuis 9 matches. Une performance qui lui permet de toujours se sentir concerné pour cette fin de saison.

C’est toujours mieux de voir Mandanda dans son jardin et jouer – Thierry Henry

La présence de Steve Mandanda dans les buts marseillais a fait plaisir à de nombreuses personnes. Parmi elles, le consultant de Prime Vidéo, Thierry Henry. Il s’est réjoui de le voir aligner dans les cages olympiennes pour la deuxième fois consécutive.

« Content de le revoir, j’ai côtoyé Steve en plus. C’est toujours mieux de le voir dans son jardin et jouer. Son dernier match, il n’avait pas pris de but contre Metz. Là encore, pas de but contre Montpellier. Ça faisait neuf matchs que Marseille encaissait des buts donc est-ce une coïncidence ? On peut parler de la frappe de Savanier qui passe à côté, ça aurait pu être au fond, mais elle n’est pas rentrée. Après, que veut faire Sampaoli ? On ne sait pas. Assez souvent, il surprend tout le monde. » Thierry Henry – Source : Prime Vidéo (10/04/2022)

Donner du temps de jeu à Mandanda en vue notamment du match de jeudi — Jorge Sampaoli

Depuis plusieurs semaines, la rotation au poste de gardien semblait pourtant claire : Pau López joue les matches de Ligue 1 et Steve Mandanda dispute les matches de Ligue Europa Conférence.

En conférence de presse, Jorge Sampaoli a tenu à justifier son choix. Le coach argentin a expliqué qu’il veut le mettre dans les meilleures conditions pour le match de jeudi en Grèce.

« La décision de titulariser Steve a été prise de ma responsabilité pour lui donner du temps de jeu en vue notamment du match de jeudi. Pau Lopez n’est pas blessé » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (10/04/22)