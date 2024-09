OM : Höjbjerg, De Zerbi a son guide sur le terrain !

Note de l’Equipe

8/10

Dans une configuration si particulière, sa vision du jeu et son intelligence ont régulièrement soulagé l’OM. Il a beaucoup guidé ses partenaires, a gardé sa lucidité et a été un repère au gré des changements tactiques. Rassurant, et aussi décisif en étant à l’origine du deuxième but (82e).