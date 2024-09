OM : Højbjerg en défense, la fausse bonne idée…

L’OM s’est incliné pour la première fois cette saison face à Strasbourg ce dimanche en clôture de la 6e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Pierre-Emile Højbjerg lors de ce match.

Après deux victoires sans la manière face à Nice et Lyon, l’OM a une nouvelle fois affiché un visage inquiétant face à Strasbourg. Après une première mi-temps ratée, les hommes de Roberto De Zerbi ont raté les occasions de revenir dans la partie de seconde mi-temps. Rulli a longtemps repoussé l’échéance lors du premier acte, mais suite à une accélération de Nanasi, Moreira est servi dans la 18 mètres adverses. Le Portugais croise bien sa frappe du gauche et ouvre le score (40′). En seconde mi-temps, Petrovic s’est montré décisif face à Greenwood (55′), puis Maupay (64′). L’attaquant anglais manquera aussi le cadre à 20 minutes de la fin du match. Les marseillais ne reviendront pas et s’inclinent pour la première fois de la saison. Le pressing a strasbourgeois a été efficace, De Zerbi n’a pas trouvé la solution et a encore bricolé en défense…

A lire : Riolo : « L’OM s’est fait marcher dessus »

La note de Pierre-Emile Højbjerg : 5/10

Son appréciation

Aligné au poste de défenseur droit, car dixit De Zerbi il ne pouvait pas aligner 3 gauchers (donc en plus de Brassier et Cornelius) et devait aussi faire sans Balerdi, Meité et Balerdi. Pierre-Emile Højbjerg a eu du mal à se situer et a été en difficulté comme son équipe en première mi-temps. Il a trouvé plus de repères en deuxième mi-temps. S’il n’est pas le plus performant en défense centrale, il manque surtout au milieu de terrain. Kondogbia ne pouvant pas prendre le relai aussi bien techniquement que dans le leadership…

Les notes des médias