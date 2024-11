OM : Hojbjerg pense déjà à Monaco !

L’OM s’est imposé 1-3 à Lens ce samedi soir. Au micro de beIN Sports, le leader de l’équipe Pierre Emile Hojbjerg s’est confié après cette rencontre.

Hojbjerg a tenu à féliciter Lens pour sa grosse première période. « Déjà félicitation à Lens qui a fait un match complet avec de l’intensité, ils nous ont fait beaucoup de mal. On a montré de la stabilité pour subir la pression. on a trouvé des supériorités au milieu et sur les cotés, c’était soir 2-2, soit 3-1, Sur le coup franc, il fallait la mettre là, je suis content d’aider l’équipe, 2-2 ou 3-1 c’est le foot, il faut garder de l’équilibre; il faut faire une bonne semaine car on a un gros match la semaine prochaine (face à Monaco). »