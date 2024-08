OM : Höjbjerg taille patron !

Malgré une grosse première période et l’ouverture du score, l’OM n’a pas réussi à s’imposer face à Reims dimanche en clôture de la 2e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Pierre-Emile Höjbjerg lors de ce match.

Après un premier quart d’heure neutre, l’OM a mis en place un gros pressing et a étouffé Reims. Les Marseillais ont ouvert le score par Harit et se sont procurés pléthore d’occasions, dont 4 ratées par Wahi. Le score de 1-0 était donc frustrant à la mi-temps. Les hommes d’Elsner ont changé leur pressing dès l’entame de la seconde période, l’OM a été mis en difficulté et a encaissé deux buts coup sur coup en 5 minutes. Un corner mal renvoyé suite à la première frappe cadrée des rémois, et un rush côté gauche ont permis aux visiteurs de retourner le match. Les Marseillais se sont remis la tête à l’endroit petit à petit, Rowe a apporté du dynamisme devant, finalement Greenwood a égalisé de la tête. Le résultat est frustrant, mais la méthode De Zerbi va demander du temps surtout avec autant de recrues…

La note de Pierre-Emile Höjbjerg : 7/10

Son appréciation

Hojbjerg est déjà le patron sur le terrain. Rare joueur expérimenté du onze avec Rulli, il a tout de suite endossé le rôle de leader. Si sa prestation était moyenne à Brest, il a été bien plus convaincant lors de ce premier match au Vélodrome. Très actif dans le pressing, il a fait mal à la relance des rémois et permis à l’OM de s’offrir des récupérations hautes et du jeu rapide vers l’avant. Auteur de deux grosses frappes, il montre qu’il pourra aider l’attaque avec cette arme. S’il a été moins visible quand l’OM a pris l’eau en début de seconde mi-temps, il a su relevé la tête ensuite. Ce n’est que le début…

Les notes des médias