OM / Hommage à Tapie : Même l’archevêque tacle le PSG…

Ce vendredi, des milliers de Marseillais étaient présents sur le Vieux-Port afin de rendre hommage à Bernard Tapie. Ses obsèques ont lieu à la cathédrale de la Major, et l’archevêque s’est permis un petit tacle sur le PSG …

La messe des obsèques de l’ancien président de l’Olympique de Marseille a eu lieu ce vendredi 11 heures à Marseille, à la cathédrale de la Major. Il a ensuite été inhumé au cimetière de Mazargues dans le 9e arrondissement de la ville, pas loin du stade Vélodrome. Son cortège funéraire était suivi par les groupes de supporters, et des milliers de Marseillais, l’émotion était palpable sur place.

L’archevêque s’est même permis d’adresser un joli message au PSG lors de la cérémonie : « Ici, on sait que la Force d’une équipe ne vient pas des milliards que certains injectent dans d’autres clubs. La Force vient du peuple qui aime jouer au ballon. »

Dans les colonnes de l’Equipe, Basile Boli, qui a grandement participé au sacre de l’Olympique de Marseille en 1993 à Munich, s’est remémoré un souvenir dingue, en commun avec Bernard Tapie :

Tapie me suit jusqu’aux toilettes– Boli

« Je me souviens du match à Bruges, je reviens de blessure, je ne me sens pas forcément de jouer mais je suis titulaire. Avant le match, Tapie me suit jusqu’aux toilettes. Je suis en train de chier et il reste planté devant moi, comme si tout était normal. Il me dit que le match est à moi. Il est entré dans ma tête. On mène 1-0 à la mi-temps, et en deuxième période, Amokachi file au but, je reviens sur trente mètres, je m’arrache pour le couper. Pendant toute ma course, je repensais aux mots de Tapie » Basile Boli— Source: L’Equipe (05/10/21)