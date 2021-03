Débat Foot Marseille était en direct ce lundi à 17h30 avec notre journaliste Nicolas Filhol et nos invités Thierry Mode et Mathieu Grégoire, journaliste pour L’Equipe ! Hommages à Pape Diouf et Michel Hidalgo puis débat sur le gros mercato qui attend Pablo Longoria.

