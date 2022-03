OM : Homme clé, Under doit moins « croquer »

L’Olympique de Marseille s’est encore imposé à domicile face à Nice lors de la 29e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Cengiz Under lors de ce match.

L’Olympique de Marseille devait faire plaisir à ses supporters au Stade Vélodrome. Face à Nice, concurrents direct pour une place sur le podium, les marseillais ont pris le match par le bon bout. Sampaoli avait décidé de proposer une défense à 3 avec Kamara dans un rôle de libéro, Rongier et Gerson faisant office de latéraux hybride sans le ballon. L’OM a pris le ballon et a contraint Nice à défendre, avec un pressing efficace. Payet a eu deux belle occasion sur des frappes non cadrées, Saliba a été proche de marqué suite à un corner mais Nice s’est quand même procuré une grosse occasion suite à un contre et un reprise de volée non cadrée de Stengs. Finalement, Under est allé chercher un penalty après un une-deux avec Payet, dans les arrêts de jeu de la mi-temps. Milik n’a pas raté l’occasion d’ouvrir le score. Galtier a secouer son équipe qui a montré un visage plus offensif en seconde période. Nice a eu des occasions, Delort s’est heurté à un bon Pau Lopez, l’ancien attaquant du MHSC aurait aimé obtenir un penalty mais l’arbitre ne l’a pas vu de cet œil. Finalement, c’est l’OM qui a marqué le but du break, grâce à un superbe centre déposé par Gerson sur la tête de Bakambu entré en jeu. 2-0, l’OM se dirigé vers une victoire tranquille mais a encaissé un but par Lemina suite à un coup franc dans les arrêts de jeu. Finalement, les marseillais ont tenu le score et remporté une victoire importante !

Titulaire comme ailer droit, Under a été décisif en obtenant le penalty, il a ensuite un peu surjoué. Un peu trop soliste…

La note de Cengiz Under : 5/10

Son appréciation FCM

Under doit moins « croquer »

L’ailier droit est souvent un dynamiteur dans le jeu marseillais. Il est souvent disponible, tente des dribbles, d’accélérer le jeu. Il a parfaitement décalé Payet qui ne cadre pas sa frappe. Under est surtout allé chercher un penalty suite à un une-deux avec le meneur de jeu marseillais. Une action décisive dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. C’est clairement l’un des hommes décisifs de l’attaque olympienne, mais pour autant il a énormément de déchet. Si son jeu est fait de prise de risque, c’est plus son entêtement a souvent joué en solo qui pénalise parfois le jeu collectif. Il doit trouver un équilibre entre prise d’initiative et combinaisons…

Les notes des médias

Maxifoot 6/10 Très disponible sur son côté droit, l’ailier marseillais a été un poison pour la défense niçoise en première période. Ses efforts sont récompensés en obtenant le penalty qui permet à l’OM de prendre l’avantage avant la pause. Dans le second acte, il est resté très actif mais n’a pas toujours fait les bons choix. L’Equipe 5/10 Roué, le piston droit du soir obtient un penalty généreux, suite à un une-deux avec Payet (45e), c’était la seule chose qu’il pouvait espérer sur le coup, vu son positionnement et celui du ballon. Plutôt bien contenu par Melvin Bard, il a essayé de trouver Payet dans l’axe (frappe trop appuyée du Réunionnais, 39e) ou Guendouzi. Un peu laxiste, tout comme Rongier, sur le verrouillage du côté droit lors de la situation ratée par Stengs (24e). FootMercato 5.5/10 Comme très souvent depuis le début de saison, l’international Turc est le dynamiteur de l’attaque marseillaise. C’est lui qui propose, provoque et délivre des bons ballons à ses coéquipiers. Il obtient le penalty que transforme Milik (45e) après un très bon travail de sa part dans la surface. Il a un peu disparu par la suite avec quelques imprécisions dans le dernier geste. Remplacé par Harit à la 76e. Le Marocain a fait du bien techniquement.

