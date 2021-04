OM : Hubert Fournier est prêt à recevoir Longoria !

Après ses déclarations dans El Pais au sujet de la formation française, Pablo Longoria a reçu une réponse de la part d’Hubert Fournier sur Foot Mercato.

Le nouveau président de l’Olympique de Marseille s’est exprimé dans El Pais au sujet de la formation française. Selon lui, l’approche du football y est trop individualiste et il ne ressort pas vraiment un modèle de jeu.

Je ne suis pas dans la polémique. Je veux simplement lui expliquer comment est organisé notre système — FOURNIER

Hubert Fournier, le DTN de la FFF a répondu à ces déclarations dans un entretien accordé à Foot Mercato. Il souhaite recevoir le président marseillais afin de lui montrer comment la formation fonctionne à la FFF.

« Je trouve qu’il a décrié le modèle de formation français, qui est reconnu. On peut sans doute faire mieux, il y a peut-être des attentes du côté de l’OM et j’espère qu’ils vont progresser. J’ai toute confiance en Nasser Larguet pour cela. On est prêts à recevoir Monsieur Longoria, à la fédération, pour lui expliquer comment s’organise le modèle de la formation française. Ça lui permettra peut-être d’avoir un regard un peu différent. Je ne suis pas dans la polémique. Je veux simplement lui expliquer comment est organisé notre système. Ce n’est pas au travers du football sauvage, comme semble le croire Pablo Longoria, qui se pratique dans les rues, qu’on arrive à former des jeunes vers le haut niveau. C’est un travail rigoureux, analysé, organisé, à travers l’ensemble du territoire français. Cela a été le travail de plusieurs décennies de la fédération et des clubs pour arriver à faire de la France un pays référence en matière de formation des jeunes vers le haut niveau » Hubert Fournier – Source : Foot Mercato (14/04/21)