OM – Hyères : Quelle heure, quelles chaines TV ?

L’Olympique de Marseille affronte Hyères ce samedi 7 janvier 2023 dans le cadre des 32es de finale de Coupe de France. À quelle heure et sur quelles chaînes TV voir ce match ?

Ce samedi, l’Olympique de Marseille reçoit Hyères à l’occasion des 32es de finale de Coupe de France. Après deux succès consécutifs en Ligue 1 pour la reprise du championnat (Toulouse 6-1, Montpellier 1-2) les olympiens doivent désormais aborder une compétition qu’ils n’ont plus gagnée depuis 1989. Ce sera d’ailleurs la dernière opportunité pour l’OM de remporter un titre cette saison. L’entraîneur de l’OM sera privé de plusieurs éléments importants pour ce match. Nuno Tavares a été expulsé contre le MHSC lundi dernier, tandis que Jonathan Clauss a été touché aux adducteurs. Gravement blessé au genou contre Monaco avant la trêve, Amine Harit est quant à lui indisponible pour le reste de la saison. Gigot est toujours sous un protocole commotion et Payet reste incertain.

A noter que cette rencontre se jouera à Martigues au stade Francis Turcan, devant 11 500 personnes.

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Hyères aura lieu ce lundi à 15h30 au stade Francis Turcan. Le match sera retransmis sur Beinsports 1 et France 3

OM – Hyères en Streaming

Pour regarder OM – Hyères en streaming sur Internet, rendez-vous sur site france.TV (accessible sans abonnent).

Parier sur le match OM – Hyères

L'Olympique de Marseille reste sur quatre succès consécutifs en Ligue 1 (Lyon, Monaco, Toulouse, Montpellier). Les hommes d'Igor Tudor sont clairement favoris pour cette rencontre face à une équipe de National 2. Mais attention, l'OM a connu de nombreuses désillusions dans cette compétition face à des équipes de rang inférieure (Canet-en-Roussillon, Andrézieux, Grenoble…). La saison dernière les olympiens avaient été éliminés par l'OGC Nice en quart de finale. L'entraîneur du club phocéen Igor Tudor pourrait profiter de cette rencontre pour donner du temps de jeu à un joueur comme Bamba Dieng qui doit se contenter de quelques minutes en fin de match à chaque rencontre de Ligue 1.

La décla de Boudjellal

Au cours d’un entretien accordé au JDD cette semaine, le président du club varois Mourad Boudjellal est revenu sur le fameux épisode du vrai/faux rachat de l’olympique de Marseille aux côté de l’homme d’affaire tunisien Mohamed Ajroudi

« Dans cette histoire, je me suis laissé séduire, c’était excitant, a-t-il expliqué. Je n’ai jamais voulu racheter l’OM, mais Ajroudi (Mohamed Ayachi Ajroudi, un homme d’affaires tunisien fortuné), lui, avait peut-être les moyens ou les investisseurs pour. Sauf qu’il voulait juste faire un aller-retour. Et surtout, il a menti car il n’a jamais eu de contact avec McCourt, alors qu’il me l’assurait. La médiatisation l’a rendu fou. […] On était dans le délire total, le ridicule. (…) Je n’ai pas été bon, mais je me fous de mon image, a-t-il ajouté. Même Picasso faisait des brouillons. […] Tant mieux que ça ne se soit pas fait avec l’OM. C’était trop gros pour démarrer. Je pense que je me serais lamentablement planté. Et que j’aurais été chassé de Marseille avec le goudron et les plumes. » Mourad Boudjellal (Président du Hyères FC) – source : JDD (28/12/2022)