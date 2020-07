OM : Icardi et son doublé « passionnant » face à l’OM…

Mauro Icardi est officiellement devenu un joueur du Paris Saint-Germain il y a quelques semaines. Acheté 50 millions d’euros + 8 millions de bonus par le PSG à l’Inter Milan, l’Argentin a réussi à s’imposer sur le front de l’attaque parisienne. Et forcément lorsqu’il est interrogé, on lui parle de sa performance contre l’OM..

Auteur de 20 buts et 4 passes décisives en 31 rencontres cette saison, Mauro Icardi est l’avant-centre numéro 1 du Paris Saint-Germain devançant Edinson Cavani. Interrogé par le site du club, l’Argentin est revenu sur son doublé inscrit face à l’OM le 27 octobre dernier…

Une émotion unique – Mauro Icardi

« Marquer deux buts lors du premier Classique a été une émotion unique parce que j’aime jouer. Les Classiques sont les plus beaux et les plus importants du championnat et j’en ai déjà vécu d’autres. Avoir la possibilité de marquer des buts et de jouer mon premier classique en France ainsi que de marquer deux buts était passionnant. »

Mauro Icardi – Source : Site du Paris Saint-Germain (15/07/2020)