OM : Igor Tudor envoie un message fort à Bamba Dieng !

L’Olympique de Marseille va faire son entrée en Coupe de France ce samedi ! Igor Tudor était en conférence de presse avec ce match, il a fait le point sur son effectif et en a profité pour adresser une message à Bamba Dieng !

Sans Samuel Gigot (phase de récupération après commotion), Jonathan Clauss (adducteurs), Dimitri Payet (soins) et Nuno Tavares (cheville) absent de l’entrainement ce matin, Tudor doit bricoler. Pour autant le coach a déjà annoncé que Blanco et Dieng seront titulaires Coupe de France face à Hyères. Il a même précisé que l’attaquant sénégalais était très fort et qu’il jouerait plus en seconde partie de saison…

Dieng va être titulaire, je vais l’utiliser plus que la première partie de saison

« Gigot n’est pas encore disponible, sa commotion n’est pas remise. Clauss non plus. Payet était absent de l’entraînement. Il y avait 14/15 joueurs aujourd’hui. Ruben Blanco, c’est un gardien qui m’a fait bonne impression. Il jouera samedi. Ben Seghir ne va pas commencer ce match. Dieng va être titulaire, je vais l’utiliser plus que la première partie de saison parce qu’il est très fort. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (05/01/2023)

