Troisième de Ligue 1, deux points derrière Lens, l’OM est en difficulté dans le sprint final. Interrogé par la Provence, l’ancien olympien Fabien Laurenti évoque la saison du club, les forces, faiblesses de l’équipe et délivre son pronostic pour la fin de saison.

Interviewé dans les colonnes de la Provence, Fabien Laurenti, ancien joueur de l’OM (20 matchs disputés entre 2002 et 2004), dresse les points forts et faibles de l’équipe ainsi qu’un pronostic pour la fin de saison. Voici l’extrait du quotidien consacré aux dires de l’ancien défenseur sur l’équipe.

« Au niveau de la dynamique on avait été habitué à voir un OM flamboyant avec beaucoup d’intensité, déclare Fabien Laurenti à la Provence, ce 14 avril. On a l’impression qu’on paie ça et qu’on accuse le coup. On a baissé le pied. Sur les points forts, l’OM a montré une force mentale et s’est toujours relevé j’ose espérer que les joueurs ne lâcheront rien. Pour Lopez qui fait une excellente saison nous maintient en vie. Alexis Sanchez est lui indispensable. Pour les points faibles, Igor Tudor est moins inspiré sur ces changements. Je trouve les joueurs fatigués sans idées et sans justesse devant. Les pistons sont moins performants, l’OM est mieux lu par ses adversaires… C’est inquiétant. Selon moi l’OM terminera sur le podium, devant Monaco.«