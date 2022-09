Dans notre émission Débat Foot Marseille diffusée hier soir sur nos réseaux, notre invité Cyril Astier, agent de joueur ainsi que nos chroniqueurs Jean-Charles De Bono, ancien joueur de l’OM, et Nicolas Filhol, animateur de l’émission, ont débattus sur la communication particulière d’Igor Tudor, jugée trop fermée.

C’est son taff de manager mais…

« C’est son taf de manager, en versant je pense dans l’ultra positivisme, en disant que ces joueurs méritent des médailles, enfin que 3 ou 4 de ces joueurs méritent des médailles. Il est dans son rôle et attention hein, je le je le critique pas là-dessus. Mais je pense qu’après un match comme ça, moi dans tous les cas j’aurais pas fait la même sortie médiatique en disant que certains de mes joueurs méritaient des médailles, ils sont là ils sont là pour jouer quoi. » Source : Cyril Astier – Débat Foot Marseille – 19/09/2022

Tudor se protège

« C’est vrai qu’il y a une communication un peu italienne comme pouvait le faire Garcia. A l’italienne aussi où il veut jamais trop communiquer sur les blessés avant les matchs… bon le groupe maintenant ça sort 2/3 heures avant le match ce qui est dingue ! Alors qu’avant on l’avait la veille et c’est vrai que dans les après-matchs il dit pas grand-chose, il se protège, mais c’est un mode de communication…la pelouse, ça c’est la fatigue… en tant que journaliste, je ne vais pas aimer mais on peut comprendre sa communication. » Source : Nicolas Filhol – Débat Foot Marseille – 19/09/2022

La pelouse, c’est la même pour Rennes!

« Je peux comprendre sa communication mais quand c’est gros et que tout le monde le voit… Quand on parle de la pelouse, c’est le même cas pour Rennes ! Ils étaient dans le même cas que Marseille ! Ce qui m’a le plus choqué, c’est quand il dit dit qu’il aimerait que ses internationaux ne jouent pas ou le moins possible. Je veux dire tu t’en vas en équipe nationale, c’est pour gagner des places, pour partir en coupe du monde, pour flamber pour une place de titulaire ! Et quand le coach te dis « ben si mes joueurs jouent le moins possible je suis le plus heureux » c’est quand même pas une bonne communication envers tes joueurs et envers ton club parce que je trouve que même l’Olympique de Marseille est quand même représenté en équipe nationale et plus t’a de joueurs qui jouent et peut-être ça va donner un élan supplémentaire aussi ! Mais après il y a une gestion, l’équipe de France a toujours existé ! » Jean-Charles De Bono – Débat Foot Marseille – 19/09/2022

