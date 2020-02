OM : Il conseille à Eyraud de ne pas faire comme Lyon… Riolo se fait dézinguer par Aulas !

Ce jeudi sur son compte Twitter, Jean-Michel Aulas a montré son mécontentement en voyant les propos de Daniel Riolo sur RMC.

Cette semaine, Daniel Riolo a donné un conseil à l’Olympique de Marseille : ne pas faire comme Jean-Michel Aulas au niveau de sa communication. Sur son compte Twitter, le président du club lyonnais a montré son mécontentement.

« Après m’avoir insulté publiquement Riolo déforme mes propos pour mieux exister: lamentable »

Jean-Michel Aulas – Source : Twitter

La question est de savoir ce que tu vas raconter à tes supporters, ne pas mentir — Riolo

« L’état d’esprit est admirable à l’OM. Maintenant le podium est bouclé, les dirigeants doivent penser à l’équipe qu’il vont construire. il y a une sorte de dramatisation sur ce que ça peut donner cet été. Si l’OM va bien en ligue des Champions et qu’il n’y a plus d’argent, tu prend acte et tu ne chouines pas et tu fais ce que tu peux. Tu ne mens pas, tu fais en sorte d’avoir une équipe digne. Il ne faut pas raconter de salles histoires, comme à Lyon ou il y a un président qui raconte des salades. Marseille ne doit pas tomber dans ce piège, ils sont en panique de savoir comment ils vont aller en Ligue des Champions. La question est de savoir ce que tu vas raconter à tes supporters, ne pas mentir. Il faut sortir de la com’ du Champions Project. » Daniel Riolo – source : RMC