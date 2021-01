OM : Il est loin le podium, un match vide et vers un casse-tête au milieu…

Ce mercredi, l’Olympique de Marseille s’est incliné sur le score de 1-0 face à Lens. Voici les 3 enseignements du match de notre journaliste, Nicolas Filhol en images et en version texte…

Premier enseignement : Il est loin le podium

Cela ressemblait à une dernière chance pour espérer se rapprocher des équipes de tête. La réponse n’est ni comptable ni dans le jeu et l’attitude. Cette défaite laisse l’OM 6e à 8 points de Lyon, 10 de Lille et Paris mais aussi 4 de Monaco, le prochain adversaire. 5 points en 7 matches de L1, la fin de saison s’annonce difficile tellement les joueurs ne semblent plus capables de proposer quoi que ce soit. Le doute est là et les objectifs s’envolent…

Deuxième enseignement : un match vide

Rien, pas d’occasion, pas d’envie, pas de coordination. Les marseillais ont enchaîné les mauvais choix, les erreurs techniques. Sans mouvement et sans idées, la gueulante du président Eyraud n’aura pas réveillé les hommes de Villas-Boas. Aucun rythme, des titulaires et des remplaçant incapables de se trouver, de faire les bons appels. La première et seule frappe cadrée est arrivée à la 85′ par Radonjic , c’est dire. Un niveau de jeu d’une pauvreté incroyable et une absence de réaction qui devient vraiment très inquiétante.

Troisième enseignement : Casse-tête au milieu