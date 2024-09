Invité de l’émission Débat Foot Marseille, Christophe de CM football et Mathieu supporter de l’OM se sont exprimés sur la renaissance de Luis Henrique sur ce début de saison.

« Il fait partie des hommes forts de ce quatuor offensif »

Auteur de très bonnes performances sur ses premiers matchs, Luis Henrique est la révélation de ce début de saison. Après des passages compliqués à l’OM puis au Brésil en prêt, l’ailier gauche vit une renaissance sous Roberto De Zerbi comme le confirme Mathieu, supporter de l’OM. « Il fait partie des hommes forts de ce quatuor offensif, on sentait sur sa saison post-Covid qu’il avait des qualités de percussions, de vitesses, il avait un coup de rein qui était dévastateur. Il manquait surtout le geste juste, la dernière passe, la finition, et là on s’aperçoit qu’il fait des passes D et qu’il marque. Ça va être dur pour Jonathan Rowe de s’imposer, même s’il a fait une très belle rentrée face à Reims. »

« C’est la révélation de ce début de saison »#OM #TeamOM L’intégralité de la video ici : https://t.co/NmuUMgzVvf pic.twitter.com/CB1zQ3ipis — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 7, 2024

« C’est une révélation son intégration »

Christophe de CM Football continue : « C’est une révélation son intégration dans le groupe de De Zerbi, je suis rarement clivant sur mes avis sur les joueurs. Luis Henrique c’était pour moi une très mauvaise idée de le garder, quand il est revenu l’hiver dernier je n’avais pas d’intérêt. Donc je reconnais qu’il a su évoluer et je suis très content de voir qu’il est en train de performer. Maintenant c’est une très bonne concurrence d’avoir les deux à gauche, Rowe il va falloir lui laisser du temps puisqu’il vient d’arriver, nouveau championnat, nouvelle adaptation. On l’a vu en conférence de presse je l’ai trouvé plutôt intimidé. Luis Henrique il a cette expérience de son pays et de la Ligue 1. C’est bien d’avoir toute cette polyvalence devant. »

A lire aussi : OM : « Greenwood… c’est quoi ce joueur en fait? »