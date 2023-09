OM : « Il faut avoir une sorte de méchanceté ! »

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

L’Olympique de Marseille est 3e de Ligue 1 à la trêve internationale. Invaincu en 4 journées (2 victoires et 2 nuls), les hommes de Marcelino peinent à convaincre dans le jeu. Pour Notre invité du Débat Foot Marseille de la semaine, Philippe Pujol (auteur et réalisateur), le club phocéen n’est pas assez « tueur » dans ses matchs.

Invaincu après 4 journées et 8 points au compteur, l’OM n’est guère convaincant dans le jeu. D’après Philippe Pujol, les olympiens ne sont pas assez « tueurs » dans un match: « J’ai joué au Rugby qui est un sport où l’on ne peut pas jouer à moitié. Ce n’est pas possible de lever le pied sans se faire broyer instantanément. Si l’équipe est meilleure, elle écrase son adversaire. Ce qui n’est pas le cas de Marseille comme contre Annecy l’année dernière. On a une équipe de qualité mais on gagne très rarement par des gros scores, a constaté le journaliste.

« Qu’ils ne se disent pas que ça va aller…

Non ça ne va pas aller !

il faut tout de suite s’inquiéter, et être mort de faim ! »

« Il faut y mettre de la hargne comme le font les supporters ! »

Il faut être mort de faim et avoir cette envie se de battre. C’est le seul moyen pour tenir la saison entière. Il faut marcher sur l’adversaire. À Nantes, chez un adversaire en difficulté qui plus est en supériorité numérique, il aura fallu mettre quatre buts car après le doute s’installe. Il faudrait s’inquiéter de suite et ne pas croire que ça va aller. Il faut avoir une sorte de méchanceté. Dans ce football où tous les joueurs sont des mercenaires, sans exception, tout le monde se respecte dans le mauvais sens du terme. C’est plat. Il faut y mettre de la hargne comme le font les supporters, a ajouté Philippe Pujol.

