OM : « Il faut les bouger », le message envoyé par Montpellier aux Marseillais !

Ce mercredi l’OM affronte le MHSC à l’extérieur. Le capitaine pailladin, Teji Savannier, a motivé ses joueurs après la rencontre face au FC Metz.

En Ligue 1, l’OM reste sur une belle série de 4 victoires consécutives. Ce mercredi face à Montpellier, les Marseillais vont tenter de conserver cette série et d’enchaîner avec une victoire contre les hommes de Michel Der Zakarian. Dans les vestiaires après leur victoire contre Metz, les Pailladins ont écouté le discours de leur capitaine, Teji Savannier. Le milieu de terrain a envoyé un message clair à ses joueurs avant le match contre l’OM.

« Il y a un match très important mercredi, à la maison, contre Marseille. Metz, c’est derrière maintenant. Chez nous, il faut faire la même chose. Il faut les bouger. Il faut gagner ce match. C’est comme ça qu’on va s’en sortir », a affirmé le joueur du MHSC à ses coéquipiers.

Pape Gueye s’est livré en zone mixte après le match OM – Clermont (2-1). L’international sénégalais était content de cette victoire : « En premier lieu, on va retenir la victoire, on avait besoin de points. On sait qu’à domicile, avec les supporters, on est un grand club et on doit gagner ce match là. C’est vrai que ça a été compliqué notamment en deuxième mi-temps : on a un peu trop reculé et laissé Clermont jouer. On va voir avec le staff ce qui n’a pas été et corriger ça pour le match à Montpellier. On est bien revenus (au classement), on est en confiance. Après le coach nous le dit souvent, on doit aborder match après match, rester concentré, ne pas regarder ce que font les autres équipes, et ça nous réussit en ce moment. J’espère qu’on va continuer comme ça. Je ne sais pas si c’est une remontada, mais chaque match est important, que ce soit en Ligue Europa ou en Ligue 1. En ce moment, on est plutôt bien, on va continuer à travailler pour continuer à gagner des matches ».