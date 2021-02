OM : Ce qui manque encore à Luis Henrique dixit Larguet

Impatients de voir jouer Luis Henrique à l’Olympique de Marseille, les supporters le font savoir sur les réseaux sociaux. En conférence de presse, Nasser Larguet a répondu à une question à ce sujet.

Plutôt intéressant lorsqu’il a été titularisé face à Auxerre il y a une semaine, Luis Henrique a été sorti à la mi-temps et n’a pas joué face à Bordeaux… Avec l’absence de Payet (suspendu) et le départ de Radonjic en Allemagne, les supporters espéraient voir le Brésilien un peu plus souvent sur le terrain.

Il a des qualités, mais Henrique a besoin encore de comprendre tactiquement le jeu — LARGUET

Nasser Larguet a répondu à une question à ce sujet en conférence de presse. Il affirme qu’il montre belles choses à l’entraînement mais qu’il essaie de bien gérer son intégration dans l’effectif…

« Non, à l’entraînement, c’est vrai qu’il se lâche. C’est juste qu’il faut toujours trouver le bon moment pour lancer les jeunes joueurs. C’est un garçon qui a besoin encore de comprendre tactiquement le jeu de l’équipe. Il a des qualités, de la puissance, de la vitesse dont on a besoin dans les espaces. J’ai favorisé Valère (Germain) tout simplement par rapport à l’expérience dans ce match-là » Nasser Larguet – Source : Conférence de presse (16/02/21)