Extrait de notre dernière émission Débat Foot Marseille, Jean-Charles De Bono est revenu sur le bon début de saison de l’OM.

Ce lundi dans Débat Foot Marseille, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Jean-Charles De Bono est revenu sur le bon début de saison réalisé par le club olympien. S’il reconnaît que les marseillais ont très bien débuté cette nouvelle saison, il estime qu’il est encore trop tôt pour s’enflammer. De Bono explique que le club doit faire preuve d’ambition mais que les supporters doivent aussi se montrer réalistes. Selon lui, il faudra attendre la fin du mois de septembre pour tirer les premiers enseignements de cette saison.

L’OM se doit d’être ambitieux dès le début de la saison

« Tu te dois d’être ambitieux en début de saison. On est les premiers à dire qu’on aimerait que l’OM nous ramène une Coupe de France. On aimerait qu’ils luttent jusqu’au bout avec Paris. Si tu es reversé en Europa League, il faudrait essayer d’aller au bout. On espère toujours gagner des trophées. Selon moi, c’est un peu trop précipité. On ne peut pas se dire au bout de six matchs qu’on va lutter avec Paris jusqu’à la fin de la saison ou qu’on va faire un super parcours en Ligue des Champions. Pour l’instant ça se passe bien, mais il faudra voir sur la longueur. Je pense que l’on pourra commencer à se faire une idée une fois que l’on aura joué toutes ces équipes en Ligue des Champions. L’OM doit aussi jouer contre Rennes en championnat. On verra à la fin du mois de septembre comment l’équipe aura réagi à l’enchaînement de ces rencontres. » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (05/09/2022)

