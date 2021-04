OM : « Il ne faut peut-être pas s’habituer à avoir un attaquant du niveau de Milik… »

L’Olympique de Marseille a été tenu en échec hier soir face à Montpellier. Voici la note et l’appréciation d’Arek Milik sur cette rencontre.

Dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1, l’OM se déplaçait hier sur le terrain du MHSC. Après avoir été mené au bout de 27 secondes de jeu, les olympiens sont revenus au score par l’intermédiaire de leur buteur polonais, Arek Milik. Un but de grande classe qui dénote une fois de plus toute l’étendue de son talent. Toutefois il n’a pas pu empêcher le match nul frustrant de son équipe, survenu juste avant le coup de sifflet final…

Quel but de la part de Milik… Mené 1-0 après 27 secondes, ce fût difficile pour les Marseillais de bien entrer dans le match. Frustré de ne pas recevoir de bons ballons, le Polonais combine avec Kamara et fonce seul sur Hilton, lui fait un petit pont et enchaîne d’une magnifique frappe du gauche. Un geste pur d’un attaquant en confiance et pétri de talent. C’est donc ça un vrai numéro 9? S’il part cet été, il va forcément nous manquer… Remplacé à la 88′ par Benedetto qui n’a même pas daigné courir pour les 6min qu’il a passé sur le terrain.