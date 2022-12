OM : « Il n’est jamais vraiment revenu au niveau qu’il avait avant »

Absent de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde 2022, Jonathan Clauss a pourtant réalisé un début de saison plutôt bon avec l’OM.

Sourigna et Jean-Charles de Bono reviennent sur la performance de l’ancien lensois avec l’OM cette saison dans Débat Foot Marseille

On sait que c’est un joueur qui a besoin de physique, de vitesse

« Il a fait une assez bonne première partie de saison, même si il a eu deux coups de mou à une certaine période à cause de l’accumulation de matchs. Je pense que c’est le joueur qui a le plus joué dans l’effectif et qui aurait dû récupérer à un moment. Ça n’a pas été fait donc obligatoirement tu joues sur ton énergie. On sait que c’est un joueur qui a besoin de physique, de vitesse, qui a besoin de beaucoup courir sur un terrain et quand il a pas ça, il est en perdition. C’est un rôle de piston. On ne va pas lui enlever ses qualités techniques, ses qualités de centres, son abattage, mais ce joueur-là, sans ses qualités physiques au maximum de sa forme, il n’aura pas le rendement attendu comme il l’avait du côté de Lens. Mais je trouve que dans l’ensemble, ça reste quand même un joueur, un pion important de cet effectif marseillais. » Jean-Charles de Bono – Débat Foot Marseille – 28/11/2022

C’est peut-être avec Alexis Sanchez le meilleur transfert qu’on a eu cet été

« Je me souviens que les coups de mous qu’il a eu avaient suivi une blessure qu’il avait eu. C’est vrai qu’il est jamais vraiment revenu au niveau qu’il avait avant. Pour moi ça reste une satisfaction, c’est un titulaire indiscutable, c’est une très bonne pioche. C’est peut-être avec Alexis Sanchez le meilleur transfert qu’on a eu cet été. » Sourigna – Débat Foot Marseille – 28/11/2022

