Troisième gardien de l’OM Simon Ngapandouetnbu veut plus de temps de jeu. Son agent a fait savoir à l’OM que le joueur veut être numéro 2 ou bien être prêté. Sur le plateau du DFM, notre journaliste Nicolas Filhol et notre invité Lilian Azemon pensent que Simon doit absolument jouer afin de progresser.

Simon n’a pas disputé une seule minute avec l’équipe première de l’OM. Alors qu’il aurait dû être prêté à Valenciennes lors du dernier mercato d’été, le gardien est finalement resté à l’OM. Sous contrat avec l’OM jusqu’en 2024, la question de son futur au club se pose.

🔹Le dilemme est clair pour Simon Ngapandouetnbu 🇨🇲 : il aimerait être prêté cet été ou être n°2 avec l’OM la saison prochaine pour prendre son envol. En interne, les dirigeants olympiens pencheraient plutôt pour la première solution. (@laprovence)#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/bweMffg9NY — MercatOM (@Mercat_OM) March 26, 2023

L’OM aurait du tout faire pour le prêter

« Le problème avec Simon, moi qui suis bien les jeunes, c’est qu’il aurait dû être prêté depuis déjà deux ans. Depuis le match de préparation contre Saint-Etienne, il aurait fallu tout faire pour le prêter. On dit souvent que les jeunes joueurs formés à l’OM sont nuls, même si c’est vrai ils ne sont pas tous très fort, mais je pense que l’OM a raté le coche sur certains joueurs parce qu’il n’y a pas de suivi. Simon en est l’exemple pur. Il a le niveau pour jouer en professionnel. On devait déjà le prêter à Valenciennes, mais même si ça ne s’est pas fait on aurait dû trouver une porte de sortie. Il alterne entre ses temps de jeu en réserve ses convocations en match avec les A où il est sur le banc. Il faut qu’il joue ce gamin parce qu’il a un potentiel. » Lilian Azemon – Source : Football Club de Marseille (27/03/2023)

Le problème c’est qu’il ne joue pas assez

« Son agent disait « on va voir, on va discuter avec l’OM ». Le problème c’est qu’il veut soit partir en prêt, soit être numéro 2. Actuellement il ne joue pas assez et c’est ça le problème. Au club ils le disent tous que c’est le futur gardien de l’OM, surtout Pau Lopez. Il ne faudrait pas qu’on fasse comme avec Brice Samba » Nicolas Filhol – Source : Football Club de Marseille (27/03/2023)