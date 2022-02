OM : Il n’y a pas qu’Eric Di Meco qui prend la défense de Mandanda !

Cela fait plusieurs mois que Steve Mandanda n’est plus titulaire à l’OM… Si Eric Di Meco prend souvent la parole pour prendre sa défense, il n’est pas le seul à vouloir le voir jouer plus régulièrement.

L’Olympique de Marseille a subi un énorme changement cette saison avec la titularisation de Pau Lopez à la place de Steve Mandanda… L’arrivée du gardien espagnol a quelque peu agacé quelques consultants et surtout Eric Di Meco. Si bien que les supporters ont tourné cette défense à la dérision sur les réseaux sociaux.

Seulement voilà, l’ancien joueur de l’OM n’est pas le seul à être peiné de voir Mandanda sur le banc. Sur la Chaîne L’Equipe, le consultant Jérôme Alonzo a répondu à la déclaration de Jorge Sampaoli. En conférence de presse, le coach argentin affirmait que Mandanda pourrait effectivement retrouver le onze de départ.

« On pense que Steve Mandanda est apte à retrouver les terrain. C’est l’un des joueurs qui peut profiter de cette compétition avec le calendrier chargé. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (16/02/22)

Encore heureux qu’un joueur qui est exemplaire puisse faire deux-trois matchs — Alonzo

Agacé par la mise à l’écart de l’international français, Jérôme Alonzo n’a pas l’intention de remercier le coach de faire jouer Steve Mandanda.

« Encore heureux que Steve Mandanda joue quelques matchs quand même ! Il est exemplaire tous les jours. Jorge Sampaoli l’a sorti sur un choix qui n’était pas sportif au début, c’était un pari finalement réussi. Mais quand Mandanda sort, ce n’est pas après une boulette, ce n’est pas commun quand même. Donc encore heureux qu’un joueur qui est exemplaire, et qui en plus est un monument du club, puisse faire deux-trois matchs quand on lui jette quelques miettes comme ça à table… Je ne vais pas m’extasier, on ne va pas dire merci à Jorge Sampaoli » Jérôme Alonzo – Source : La Chaîne L’Equipe