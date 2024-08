OM : « il n’y a rien de mieux » pour Merlin !

Avant le déplacement à Toulouse pour le match TFC – OM samedi soir, Quentin Merlin était en conférence de presse au centre RLD ce vendredi. Le latéral gauche a évoqué les consignes de De Zerbi et la polyvalence de son rôle…

Interrogé sur les consignes de jeu de De Zerbi, Merlin a surtout parlé de sa polyvalence. « De coach De Zerbi se sert de ma polyvalence, ça m’aide. Je n’ai pas beaucoup de consignes, je dois juste prendre du plaisir, être sérieux et aider le collectif. Je suis un joueur qui monte beaucoup. J’ai eu différents postes, de latéral gauche à milieu de terrain, a ailier gauche. J’ai la chance d’être polyvalent et le coach s’en sert. J’ai pris en maturité. J’ai eu du mal à m’adapter et c’est nécessaire d’avoir un temps d’adaptation quand tu arrives dans un nouveau club, surtout ici. Jouer pour ce club, c’est magique, il n’y a rien de mieux. C’est un rêve. Je suis professionnel aussi en dehors du terrain. Je dois continuer ainsi ».

